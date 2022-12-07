Там отметили, что решение о том, куда бить, принимает только Украина.

США будут уважать решения Украины на поле боя, но не поощряют эскалацию.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби после того, как РФ обвинила Украину в нанесении ударов по объектам ее военной инфраструктуры, передает Би-би-си.

"Конечно, мы это не поощряли и не помогали Украине нанести удар по России. Мы были сосредоточены и по-прежнему сосредоточены на том, чтобы у Украины были возможности и ресурсы, необходимые для самозащиты, - пояснил Кирби. - Все, что мы предоставляем, действительно разработано с учетом этого".

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"Мы предоставляем им информацию, чтобы помочь им защитить себя. Мы, безусловно, предоставляем им ресурсы и оружие для самообороны. Но они принимают собственные решения. Вся идея, весь принцип этой войны - это суверенитет, и, в отличие от русских, мы уважаем украинский суверенитет. Когда мы поставляем им систему вооружений, она принадлежит им. Где они ее используют, как они ее используют, сколько боеприпасов они используют для этой системы - это украинские решения, и мы это уважаем", - добавил он.

Но любая эскалация за пределами Украины, по словам Кирби, не идет на пользу интересам национальной безопасности США.

"У нас были разговоры с [Украиной] об ответственности за системы вооружений. Мы, безусловно, очень четко выразили нашу обеспокоенность по поводу эскалации", - сказал Кирби.

Взрывы на военных объектах в РФ

5 декабря в РФ сообщили об атаках на аэродром в Дягилево Рязанской области. Там взорвался бензовоз, погибло три человека, поврежден самолет.

В тот же день, вероятно, дрон атаковал авиабазу в Энгельсе Саратовской области. Там якобы были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95, двое военных ранены.

Оба объекта находятся в 700 км от границы с Украиной.

В ночь на 6 декабря в Брянской области, как сообщали российские паблики, беспилотники атаковали комбинат "Слава", расположенный в 80 км от границы с Украиной. По сообщениям, они упали и взорвались в 3 м от резервуаров для дизельного топлива.

А в Курске в этот же день произошел пожар на аэродроме. В результате атаки беспилотника в районе Курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.

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