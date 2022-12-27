Подоляк отметил, что в РФ растет количество саботажей, неустановленных подрывов и пожаров.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, с чем могут быть связаны взрывы на российском аэродроме в Энгельсе.

Свое мнение он высказал в эфире информационного телемарафона. По его словам, различные инциденты на территории РФ являются объективным следствием войны. Подоляк убежден, что подобных инцидентов "будет очень и очень много".

"Все, что сегодня происходит в России - а количество эксцессов, и не только в Энгельсе, растет - имеет отношение к потери управляемости процессами в самой России. Постоянно растет количество саботажей, неустановленных подрывов, пожаров на критических объектах, в том числе в Энгельсе и Дягилево", - сказал Подоляк.

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Он отметил, что пожары на территории России происходят из-за того, что страна не может получить иностранные запчасти, а также консультации специалистов.

Взрывы на территории России

Как сообщал УНИАН, 5 декабря на российском аэродроме Энгельс в Саратовской области и на авиабазе в Рязанской области прогремели взрывы.

В ночь на 6 декабря неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Курске, в результате этого произошло возгорание нефтенакопителя.

13 декабря начался пожар на территории завода "Звезда" в Санкт-Петербурге. Известно, что там производят двигатели для ВМФ РФ, а также генераторы и электроподстанции.

Кроме того, российские СМИ сообщают, что за 9 месяцев в России сгорели 9 торговых центров.

В ночь на 26 декабря в Энгельсе прогремел взрыв. Российское Минобороны заявило о сбитии украинского беспилотника и гибели военнослужащих РФ.

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