Там отметили, что цель Вашингтона - убедиться, что украинцы могут защищать свою территорию.

США не поощряют и не помогают Украине проводить операции на российской территории.

Вашингтон лишь хочет убедиться, что украинцы могут защищать свою территорию и "отвоевать свою землю", заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности в Белом доме Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.

"С самого начала мы говорили, что стоит помнить о рисках эскалации этой войны, потому что это не только не хорошо для украинского народа, это не хорошо для наших интересов, не хорошо для российского народа", - пояснил Кирби.

Также Кирби оценил вероятные планы президента РФ Владимира Путина в войне против Украины. Он считает, что судя по поступкам, Путин продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру, чтобы "поставить украинцев на колени".

Напомним, несколькими днями ранее Кирби прокомментировал взрывы на российских аэродромах.

"Когда мы даем им систему вооружения, она принадлежит им, и то, где они ее используют, сколько боеприпасов используют - это решение Украины, и мы это уважаем", - отметил он.

Взрывы на военных аэродромах в РФ

5 декабря прогремели взрывы на военных аэродромах Энгельс и Дягилево в РФ, в результате чего были повреждены самолеты Ту-95, которые наносили массированные ракетные удары по Украине.

Российское министерство обороны признало взрывы и заявило, что удары были нанесены "беспилотными летательными аппаратами советского производства", которые якобы запустила Украина.

Американский Институт изучения войны заявил, что международное право позволяет Украине наносить удары по законным целям на территории РФ, особенно по целям, с которых российские силы атакуют украинскую гражданскую инфраструктуру.

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