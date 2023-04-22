Кандидат от республиканцев утверждает, что демократы делают Америку расистской.

Известный американский радиоведущий-консерватор Ларри Элдер объявил, что будет баллотироваться в президенты США от Республиканской партии.

"Я объявляю, что баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - процитировал Элдера CNN.

Он заявил, что решение принял из-за беспокойства о безопасности границ США. По его словам, демократы "делают Америку системно расистской".

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Элдер работал в медиаиндустрии последние несколько десятилетий. Он написал много книг и имел свое телешоу. Элдер начал его вести еще в далеком 1993 году.

Кроме того, до этого ведущий занимался юридической практикой и основал собственную фирму по подбору юридических кадров Лоренс А. Элдер и партнеры, которой он владел 15 лет.

Выборы в США - что сообщалось

Президентские выборы в США должны состояться в ноябре 2024 года.

Как ранее сообщал УНИАН, бывший "скандальный" президент США Дональд Трамп, который в январе 2021 года отличился возможным участием в "штурме Капитолия", заявил, что снова хочет баллотироваться в президенты.

В феврале сообщалось, что свою кандидатуру для участия в президентской гонке выдвинула и бывший посол США в ООН Никки Хейли, которая ранее работала в одной команде с Трампом.

По данным СМИ, действующий лидер страны Джо Байден также принял решение баллотироваться на второй срок в рамках президентских выборов, но пока официально это не афиширует.

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