Президент США выбрал такую политическую тактику сознательно по определенным причинам.

Действующий президент США Джо Байден принял решение баллотироваться на второй срок в рамках президентских выборов, которые должны состояться в ноябре 2024 года. Однако президент официально это не афиширует.

О капризном поведении политика рассказали источники из его окружения для NBC News. Говорят, что решения о начале его президентской кампании уже приняты, однако Байден умышленно не дает "старт" процессу из-за общественно-политического давления.

"Часть решений уже принята, но он возмущен давлением, которое заставляет объявить то, что он уже решил. Это разочаровывает, но это также очень похоже на Джо Байдена", - сказал собеседник телеканала.

Также его другой советник сообщил, что для соответствующей задержки есть еще одна причина - Байден не хочет преждевременно объявлять свое решение, чтобы сохранить за собой "возможность" не баллотироваться.

СМИ вспоминают, что Байден довольно часто, комментируя возможность своего второго срока, говорил, что может изменить соответствующие планы из-за политических или личных обстоятельств.

Однако сейчас его политические советники все же склонны считать, что Байден не откажется от амбиций стать во второй раз президентом США. Более того, благодаря своему действующему статусу, он имеет больше преимуществ и может "диктовать" собственные правила в рамках своей президентской кампании, сообщает телеканал.

По словам заместителя спикера Белого дома Эндрю Бейтса, в настоящее время Байден сосредоточен на внедрении своей действующей политики, направленной на улучшение жизни американских семей. Он также подтвердил, что Байден планирует баллотироваться на второй срок: "Никогда не было сроков для такого объявления", - говорит он.

Также сообщается, что Байден все еще не назначил руководителя своей президентской кампании. Всех потенциальных кандидатов Белый дом попросил пока "подождать", сообщил один из источников.

Трамп заявил, что идет в президенты США и попал в скандал

Напомним, что бывший "скандальный" президент США Дональд Трамп, который под конец своего срока отличился возможным участием в "Штурме Капитолия" (событие, произошедшее 6 января 2021 года), заявил, что снова хочет баллотироваться в президенты.

Однако его новая президентская кампания сопровождается громким скандалом из-за дела о коррупции и связях в порноактрисой Стефани Клиффордс. Его обвиняют во взятке суммой в 130 тысяч долларов, которую он передал Клиффордс. Говорят, что на самом деле Трамп использовал эти деньги для незаконного финансирования своей прошлой кампании в президенты.

3 апреля Трамп приехал в Нью-Йорк, чтобы выступить в суде по этому поводу. 4 апреля Трампа временно арестовали. Со своей стороны политик отрицает обвинение и говорит, что против него политическую игру ведет действующий лидер США Джо Байден. Сейчас СМИ склоняются к мнению, что уголовное обвинение против Трампа все равно не станет преградой для его амбиций на выборах.

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