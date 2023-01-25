Там также объяснили, почему глава Кремля не решится возобновить ядерные угрозы.

Лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль не прогнозирует оживления ядерных угроз со стороны России из-за решения о передаче ВСУ танков Leopard.

Об этом он сказал в интервью Tageszeitung. "Это маловероятно. Но правильно, что в Федеральной канцелярии продумывают этот вопрос", - сказал Клингбайль, добавив, что "Путин нас не запугает".

"Путин понимает, что если он пересечет эту черту, то потеряет таких ключевых союзников, как китайцы", - отметил Клингбайль.

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Он также заявил, что нет никаких красных линий, когда речь идет о поставках оружия Украине.

"Речь идет о взвешивании. Меня раздражает, когда тщательное рассмотрение подается как уход от Украины. Это не так. Канцлер должен спросить себя, какие последствия может иметь поставка боевых танков", - пояснил ситуацию политик.

Передача танков Leopard

24 января СМИ обнародовали данные, что канцлер Германии Олаф Шольц согласился на передачу Украине боевых танков Leopard после многомесячных дискуссий с союзниками.

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