Лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль не прогнозирует оживления ядерных угроз со стороны России из-за решения о передаче ВСУ танков Leopard.
Об этом он сказал в интервью Tageszeitung. "Это маловероятно. Но правильно, что в Федеральной канцелярии продумывают этот вопрос", - сказал Клингбайль, добавив, что "Путин нас не запугает".
"Путин понимает, что если он пересечет эту черту, то потеряет таких ключевых союзников, как китайцы", - отметил Клингбайль.
Он также заявил, что нет никаких красных линий, когда речь идет о поставках оружия Украине.
"Речь идет о взвешивании. Меня раздражает, когда тщательное рассмотрение подается как уход от Украины. Это не так. Канцлер должен спросить себя, какие последствия может иметь поставка боевых танков", - пояснил ситуацию политик.
Передача танков Leopard
24 января СМИ обнародовали данные, что канцлер Германии Олаф Шольц согласился на передачу Украине боевых танков Leopard после многомесячных дискуссий с союзниками.