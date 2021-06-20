Подозреваемых в совершении наезда разыскивает французская полиция.

В Париже две девушки на электросамокате насмерть сбили женщину, гулявшую вдоль Сены.

Об этом сообщает BBC.

Подозреваемых в совершении наезда разыскивает французская полиция. Предварительно известно, что девушки на большой скорости наехали на 31-летнюю гражданку Италии. После столкновения та ударилась головой о тротуар, в результате чего у нее остановилось сердце.

Медикам удалось восстановить сердечный ритм женщины через 30 минут, однако потерпевшая через несколько дней скончалась в больнице.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства, отягощенного неоказанием первой помощи. Полиция разыскивает свидетелей и изучает записи с видеокамер.

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Автор: Денис Прядко