В Париже две девушки на электросамокате насмерть сбили женщину, гулявшую вдоль Сены.
Об этом сообщает BBC.
Подозреваемых в совершении наезда разыскивает французская полиция. Предварительно известно, что девушки на большой скорости наехали на 31-летнюю гражданку Италии. После столкновения та ударилась головой о тротуар, в результате чего у нее остановилось сердце.
Медикам удалось восстановить сердечный ритм женщины через 30 минут, однако потерпевшая через несколько дней скончалась в больнице.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства, отягощенного неоказанием первой помощи. Полиция разыскивает свидетелей и изучает записи с видеокамер.
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