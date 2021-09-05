Ответственность за взрыв взял на себя пакистанский Талибан.

В пакистанском городе Кветта террорист-смертник напал на военную базу: погибли три человека, еще 15 – получили ранения.

Об этом сообщает CNN.

Ответственность за взрыв взял на себя пакистанский Талибан, известный как Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП).

На инцидент отреагировал премьер-министр Пакистана Имран Хан.

"Осуждаю теракт террориста-смертника ТТП на контрольно-пропускном пункте. Мои соболезнования семьям мучеников и молитвы за выздоровление раненых", – отметил он.

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Автор: Катерина Шварц