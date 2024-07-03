Йенс Столтенберг попросил страны Альянса сохранить военную помощь Украине на прежнем уровне.

Страны-члены НАТО договорились о финансировании военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро. Киев получит эти средства в следующем году.

Агентство Reuters сообщило, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросил страны Альянса сохранить военную помощь Украине на том же уровне, что и в годы после полномасштабного вторжения России на Украину, что составит около 40 миллиардов евро в год.

Лидеры стран НАТО подпишут это соглашение на следующей неделе в Вашингтоне.

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Саммит НАТО в Вашингтоне - последние новости

Лидеры НАТО собираются на саммит Организации Североатлантического договора в Вашингтоне с 9 по 11 июля, чтобы частично отпраздновать 75-ю годовщину военного Альянса.

Президент Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказали об ожиданиях от саммита лидеров Альянса. Зеленский отметил готовность членов Альянса обеспечить Украину критически необходимыми оборонительными средствами, прежде всего системами противовоздушной и противоракетной обороны.

При этом издание Reuters сообщило, что Украина получит "хорошие новости" в своем стремлении получить больше систем противовоздушной обороны на саммите НАТО.

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