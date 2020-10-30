Саперы не обнаружили подозрительных объектов.

В Кишиневе поступило ложное сообщение о минировании Посольства Украины в Молдове.

Как сообщает издание Newsmaker, по данным Управления полиции Кишинева, сегодня от неизвестного поступили сообщения о заминировании зданий Посольства Украины в Молдове и городской мэрии.

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Неизвестный заявил, что в здании мэрии Кишинева и Посольства Украины в Молдове заложены бомбы.

Во время проверки саперы не обнаружили подозрительных объектов ни в здании мэрии, ни в посольстве.

Как сообщили в полиции, по обоим случаям возбудили уголовные дела. Полиция пытается установить личность звонившего.

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Автор: Виталий Саенко