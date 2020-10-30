В Кишиневе поступило ложное сообщение о минировании Посольства Украины в Молдове.
Как сообщает издание Newsmaker, по данным Управления полиции Кишинева, сегодня от неизвестного поступили сообщения о заминировании зданий Посольства Украины в Молдове и городской мэрии.
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Неизвестный заявил, что в здании мэрии Кишинева и Посольства Украины в Молдове заложены бомбы.
Во время проверки саперы не обнаружили подозрительных объектов ни в здании мэрии, ни в посольстве.
Как сообщили в полиции, по обоим случаям возбудили уголовные дела. Полиция пытается установить личность звонившего.
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