Подход "мир через силу" практически приблизить справедливый мир для Украины, отметил спикер МИД.

В Министерстве иностранных дел Украины убеждены, что благодаря достаточному давлению можно заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну и согласиться на справедливый мир. Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Георгий Тихий сказал на брифинге.

Спикер напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает приверженность Дональда Трампа к известному подходу "мир через силу" в глобальных делах.

"Мы считаем, что подход мир через силу практически приблизить справедливый мир для Украины", - отметил Тихий.

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По словам спикера, Зеленский и Трамп провели отличный телефонный разговор в первый день победы республиканца на выборах, и этот факт говорит сам за себя. Тихий добавил:

"Это доказывает, что обе стороны ценят стратегическое партнерство между Украиной и США".

Он отметил, что Зеленский и Трамп поддерживают длительный, конструктивный и направленный на результат диалог.

"Они устанавливали контакт до выборов и они продолжат поддерживать связь в последующие недели и месяцы", - отметил спикер.

По его словам, Украина ценит двухпартийную поддержку со стороны США.

Тихий уточнил, что Украина поддерживает тесный контакт с командой Трампа и людьми из его круга, с его переходной командой перед вступлением в должность и обеими партиями - Республиканской и Демократической.

В то же время, больше деталей о дальнейшем взаимодействии следует ожидать в ближайшие недели и месяцы.

Также спикер напомнил, что в сентябре в Нью-Йорке состоялась очень детализированная и основательная встреча между Зеленским и Трампом, во время которой президент Украины представил план победы.

"Мы считаем, что было очень важно выразить видение Украины относительно того, как прекратить войну справедливым образом и как обеспечить долговременную безопасность не только для Украины, а по сути для трансатлантического сообщества", - сказал Тихий.

В этой связи, как сказал дипломат, обеспечение справедливого завершения войны и справедливого мира для Украины отвечает наилучшим интересам США.

При этом, у него спросили, действительно ли четвертый и пятый пункты плана победы Украины рассчитаны на бизнес-стиль ведения дел Дональдом Трампом. Тихий объяснил:

"Это не только для президента Трампа. На самом деле, мы понимаем, что план должен быть двусторонним. Очевидно, что это не только о том, что Украина что-то просит, это не благотворительность, потому что Украина предлагает большую добавленную стоимость трансатлантической безопасности".

Спикер добавил, что четвертый и пятый пункты плана победы касаются стратегических ресурсов и роли Украины в европейской безопасности.

Тихий отметил, что Украина сейчас является единственной силой, которая военно на поле боя останавливает агрессивный реваншистский режим РФ, поскольку агрессивные цели Москвы выходят далеко за пределы Украины.

"И более широкий вопрос касается того, как нам обеспечить долговременную безопасность в Европе", - отметил Тихий.

Представитель подчеркнул, что удвоение поддержки Украины является лучшим способом, чтобы избежать сценария выхода войны за пределы Украины.

Вместе с тем, как подчеркивает Тихий, Украина не рассматривает обмен территорий на мир.

"Я думаю, что цели Путина не изменились. Он до сих пор думает категориями ультиматумов, но он делает шаг назад, когда его заставляют делать шаг назад", - убежден спикер МИД.

По его словам, благодаря достаточному давлению и силе, не только Украины, но и партнеров, можно "заставить режим Путина уменьшить военные цели еще больше и, на самом деле, принять справедливый мир". В частности, Путин понимает только волю силы и именно поэтому план победы Украины является таким важным.

При этом, по мнению спикера, в международном дискурсе надо вести больше разговора о том, на какие компромиссы Россия готова согласиться.

План победы Зеленского

Как сообщал УНИАН, план победы состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

В частности, среди прочего, четвертый пункт с тайным приложением - это стратегический экономический потенциал. Этот экономический пункт содержит предложение для международных партнеров - США, Европейского Союза и другим - по совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования экономического потенциала.

Пятый пункт плана победы рассчитан на послевоенное время. После войны Украина будет иметь один из самых опытных и крупных военных контингентов, и поэтому, предлагается, чтобы украинские войска заменили отдельные контингенты вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, которые дислоцированы в Европе.

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