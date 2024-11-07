Эта российская территория может стать обменным фондом на переговорах.

Часть Курской области России, которую сейчас контролируют Вооруженные силы Украины, может стать предметом переговоров по прекращению войны в Украине. Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире канала "Эспрессо".

Он обратил внимание на слова некоторых экспертов о том, что ВСУ могут выйти из Курской области.

"Стоит ли считать это разогревом. подготовкой общественного мнения к тому, что украинские войска будут выведены из Курщины? Такое мнение имеет право на существование, но это только мнение", - подчеркнул Попович. По его словам, пока нет информации из открытых источников, по подготовке к выводу Вооруженных сил Украины из Курской области.

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При этом добавил, что принятие такого решения нельзя исключать, в частности, для того, чтобы создать хорошие предпосылки для переговоров, облегчить задачу новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

"Курская область станет той точкой, которая будет положена на стол переговоров как обменный фонд территорий. Если эти переговоры начнутся, то, безусловно, Путин будет ставить вопрос о присутствии украинских войск на Курщине", - отмечает эксперт. По его словам, в таком случае можно говорить о нашей готовности на вывод украинских войск с Курщины в обмен на возвращение части наших оккупированных территорий.

Сырский отчитался о трех месяцах боев на Курщине

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 ноября, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский проинформировал, что потери России в Курской области приближаются к 21 тысяче солдат, из них ликвидировано 7 тыс. 905, еще 717 россиян попали в плен.

По его словам, в мае этого года разведкой был подтвержден замысел врага по наступлению на Сумском направлении из Курской области для создания так называемой "буферной зоны" на севере Украины. Он добавил, что это должно было стать продолжением российской операции на Харьковском направлении. Поэтому и было принято решение о проведении наступательной операции на опережение с переносом боевых действий на территорию противника в Курской области.

Сырский отметил, что сейчас Россия стремится, чтобы украинские войска вышли с этой территории - враг сосредоточил там около 45 тысяч военных. И пытается увеличить их количество, привлекая туда военных из Северной Кореи.

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