Гейтс, занимавший в 2008 году пост председателя совета директоров компании, отправлял в то время сотруднице электронные письма неподобающего характера.

Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс, занимавший в 2008 году пост председателя совета директоров компании, отправлял в то время сотруднице среднего звена электронные письма неподобающего характера.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. В частности, по информации издания Гейтс, который был тогда женат на Мелинде Гейтс, отправлял письма с флиртом одной их сотрудниц. После того, как о переписке стало известно руководству компании, к нему обратились генеральный советник Microsoft Брэд Смит и директор по персоналу Лиза Брюммель. Билл Гейтс не стал отрицать случившееся и заявил им, что его поступки не были хорошей идеей. После этого он прекратил кокетничать с сотрудницей.

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Пресс-секретарь Microsoft Брэд Шоу подтвердил WSJ эту информацию. Письма Билла Гейтса "были заигрывающими, но не явно сексуального характера, при этом они были признаны неподходящими", сказал Шоу изданию. Он добавил, что сама сотрудница не жаловалась на происходящее, передает kommersant.

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft в 2020 году. За год до этого одна из сотрудниц компании сообщила об отношениях сексуального характера с Гейтсом. В 2021 году Билл и Мелинда Гейтс развелись после 27 лет брака. Бывшие супруги продолжают управлять совместно созданным благотворительным фондом.

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Автор: Виолетта Орлова