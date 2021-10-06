Совместный капитал 400 богатейших американцев вырос до 4,5 млрд долларов.

За минувший год 400 самых богатых американцев стали еще богаче, а их совокупный капитал вырос до $4,5 трлн.

Об этом сообщает Forbes.

В целом, список пополнился 44 новыми именами - это абсолютный максимум с 2007 года и почти вдвое больше, чем годом ранее. При этом почти две трети из них заработали свой капитал на финтех-отрасли.

Богатейшим новичком является вдова скончавшегося в январе 2021 года магната казино Шелдона Адельсон - 75-летняя Мириам Адельсон. Ее состояние оценивается в $30,4 млрд. Любопытно, что вопреки своему почтенному возрасту, Адельсон не является самым пожилым новичком - этот статус принадлежит 80-летнему инвестору Роберту Брокману ($4,7 млрд).

Читайте такжеСостояние превысило $200 млрд: Маск снова возглавил список самых богатых людей мира по рейтингу ForbesНа втором месте в списке 29-летний криптовалютный миллиардер Сэм Бэнкман-Фрид с $22,5 млрд. Он же является самым молодым новым богачом, но от него незначительно отстают по возрасту соучредители криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг ($11,5 млрд ) и Фред Эрсам ($3,5 млрд ), а также соучредитель приложения для торговли акциями Robinhood Markets Байджу Бхатт ($2,9 млрд).

Второй по прибыльности оказалась отрасль медицины - здесь можно выделить соучредителя и председатель фармкомпании Moderna (той самой, которая разработала вакцину от коронавируса) Нубара Афеяна, на счетах которого насчитывается $5 млрд.

Напоследок можно выделить филантропа Мелинду Гейтс. После развода с основателем Microsoft Биллом Гейтсом в августе 2021 года она стала обладательницей капитала в $6,3 млрд.

Как уже сообщал УНИАН, в этом году самая богатая женщина планеты Маккензи Скотт вышла замуж за учитель одной из частных школ Сиэтла Дэна Джуэтта.

Автор: Станислав Кожемякин