Еще один пострадавший — пятилетний ребенок — находится в критическом состоянии.

В больнице умер девятилетний ребенок, пострадавший при падении кабинки канатной дороги в Италии.

Общее число жертв крушения достигло 14. Еще один пострадавший — пятилетний ребенок — находится в критическом состоянии, передает kommersant со ссылкой на Corriere della sera.

У погибшего ребенка были диагностированы множество переломов и серьезная черепно-мозговая травма.

При обрыве кабины погибла семейная пара уроженцев Израиля и их двухлетний ребенок. Их гражданство не уточняется. В кабинке также находились итальянцы и уроженец Ирана.

🔴 #Verbania#23maggio, incidente funivia Stresa-Alpino-Mottarone: concluso il lavoro dei 30 #vigilidelfuoco impegnati per l'ispezione della cabina precipitata e per il recupero dei corpi privi di vita delle 13 vittime [20:30 #23maggio] pic.twitter.com/WLbjMVtae8 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 23, 2021

Обрыв кабины на канатной дороге в Италии: что известно

23 мая в горах Италии на канатной дороге оборвалась кабина с пассажирами. Канатная дорога соединяет населенный пункт Стреза на берегу озера Маджоре и гору Моттароне высотой около 1,5 тыс. м.

Обрыв каната произошел на самом высоком участке маршрута в 300 м от вершины горы. Кабина рухнула на лесистом труднодоступном участке, что осложнило операцию по спасению.

В разбившейся кабине находилось 15 человек, 12 из них погибли на месте инцидента.

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Автор: Ирина Погорелая