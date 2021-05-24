Число жертв обрыва кабинки достигло 14 человек \ фото @emergenzavvf

В больнице умер девятилетний ребенок, пострадавший при падении кабинки канатной дороги в Италии.

Общее число жертв крушения достигло 14. Еще один пострадавший — пятилетний ребенок — находится в критическом состоянии, передает kommersant со ссылкой на Corriere della sera.

У погибшего ребенка были диагностированы множество переломов и серьезная черепно-мозговая травма.

При обрыве кабины погибла семейная пара уроженцев Израиля и их двухлетний ребенок. Их гражданство не уточняется. В кабинке также находились итальянцы и уроженец Ирана.

Обрыв кабины на канатной дороге в Италии: что известно

  • 23 мая в горах Италии на канатной дороге оборвалась кабина с пассажирами. Канатная дорога соединяет населенный пункт Стреза на берегу озера Маджоре и гору Моттароне высотой около 1,5 тыс. м. 
  • Обрыв каната произошел на самом высоком участке маршрута в 300 м от вершины горы. Кабина рухнула на лесистом труднодоступном участке, что осложнило операцию по спасению. 
  • В разбившейся кабине находилось 15 человек, 12 из них погибли на месте инцидента.

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Автор: Ирина Погорелая