Ранее диджея, поставившего эту песню, арестовали на десять суток.

В оккупированном Крыму посетителя кафе, попросившего включить украинскую песню, оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Подконтрольный России суд в Крыму оштрафовал посетителя кафе "Краб" в одном из курортных поселков Дмитрия Гайна за то, что он попросил поставить песню репера YARMAK "Дикое поле", в клипе на которую есть изображение эмблемы батальона "Азов".

Ранее диджея, поставившего эту песню для Гайна, арестовали на десять суток по обвинению в демонстрации якобы "экстремистской символики".

Также крымские СМИ публиковали видео, в котором Дмитрий Гайн извиняется, что заказал эту песню, говорит, что после ее прослушивания пританцовывал, обязуется впредь такого не делать и заявляет о полной поддержке так называемой "спецоперации".

Как сообщал УНИАН, подконтрольный России суд в оккупированном Крыму арестовал диджея, который включил в караоке-баре "Краб" песню "Дике поле" украинского исполнителя YARMAK.

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