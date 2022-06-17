Они обеспокоены "усилением оборонной составляющей Евросоюза".

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация внимательно следит за возможным вступлением Украины в Европейский Союз.

Об этом пишет российский Интерфакс.

Причиной такого внимания он назвал "усиление оборонной составляющей Евросоюза".

"Это по-прежнему остается иной плоскостью (не военно-политической). Хотя, конечно, это требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей Евросоюза - военная, оборонная и составляющая в области безопасности", - сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации.

Он отметил, что Россия тщательно наблюдает за "разными трансформациями".

Как сообщал УНИАН, 17 июня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК рекомендует Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Еврокомиссия приняла такое же решение по Молдове, однако Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия еще должна выполнить ряд требований.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

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