Дмитрий Песков уверяет, что пребывание Путина на самоизоляции никак не влияет на его рабочий процесс.

Президент России Владимир Путин пока будет оставаться на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, пишет mk.ru.

"Цифры заболеваемости растут", – заявил он.

При этом Песков анонсировал очередную встречу у Путина в формате в видеосвязи в понедельник, 27 сентября.

На вопрос о локдауне и дополнительных ограничениях из-за обострения заболеваемости, Песков ответил, что "на федеральном уровне, в администрации президента таких обсуждений не ведется".

Днем ранее Песков не смог назвать сроки самоизоляции Путина.

"Нет, пока точно вам не могу сказать, но я еще раз повторяю, вы видите: график идет достаточно заполненный, поэтому сути рабочего процесса никоим образом не затрагивает и не меняет". – заявлял он.

Путин ушел на самоизоляцию: подробности

Читайте также"Включится последний Соляр": смерть Путина неизбежна – астрологУтром 14 сентября стало известно, что Путин ушел на самоизоляцию, так как в его окружении зафиксирован факт заболевания коронавирусом.

За несколько месяцев до этого Путин заявлял, что получил обе дозы вакцины против коронавируса.

Внештатный советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что в случае тяжелой болезни Путина Украина может попытаться освободить оккупированную территорию Донбасса военным путем.

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Автор: Катерина Шварц