Сейчас состояние пострадавшего оценивают как стабильное.

На курорте Красного моря в Иордании акула выпрыгнула из воды и откусила пятку парапланеристу.

Об этом сообщает издание The Scottish Sun.

Инцидент произошел в Акабском заливе 28 июня. 37-летний житель Иордании решил полетать на параплане с другом над морем. Однако они слишком близко опустились к воде и акуле удалось схватить туриста за ногу. Мужчину экстренно доставили в военный госпиталь Принца Хашема в городе Акаба.

В результате инцидента у него были сломаны несколько костей, перерезаны сухожилия и порвана мышца. Кроме того, акула откусила парапланеристу пятку правой ноги. Сейчас состояние пострадавшего оценивают как стабильное.

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В Управлении особой экономической зоны Акабы объявили о начале расследования инцидента, поскольку акулы обычно не встречаются на мелководье у иорданского побережья.

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Автор: Денис Прядко