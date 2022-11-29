Среди прочего, это позволит начать криминальное преследование всех членов ЧВК Пригожина.

Белый дом рассматривает вопрос о том, следует ли объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией, чтобы воспрепятствовать растущему влиянию боевиков Евгения Пригожина в Африке и их участию в войне против Украины.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на источники, окончательное решение еще не принято.

Объявление "вагнеровцев" террористической организацией позволило бы США возбудить уголовное производство против главарей группы и ее членов, а также преследовать ее активы по всему миру, объясняют собеседники агентства.

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В Госдепе и Кремле комментировать это отказались.

Участие "вагнеровцев" в войне против Украины

"Повар Путина" Евгений Пригожин и его ЧВК "Вагнера" уже попали под санкции США, Великобритании и Европейского союза, хотя группа только продолжает набирать силу и влияние.

В сентябре Пригожин впервые признал, что он основал группу и что она действовала в Сирии и других арабских странах, а также в Африке и Латинской Америке. Он назвал "вагнеровцев" "одними из столпов родины".

В сентябре Пригожин начал публично набирать в ряды своей ЧВК заключенных в качестве пушечного мяса на войну против Украины, когда основные наступательные силы ВС РФ иссякли.

По мнению западных аналитиков, Евгений Пригожин работает над репутацией среди "ультраправого" электората в РФ, находясь в открытом противостоянии с военным руководством. Сам Путин крайне зависим от "вагнеровцев".

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