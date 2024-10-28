Размер чипа составляет 15 мм на 15 мм на 3 мм

Китайская атомная компания Astate объявила о начале массового производства первого в мире чипа, способного обнаруживать рентгеновское и гамма-излучение, его можно установить даже в смартфон.

Как пишет Interesting Engineering, согласно заявлению Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), чип может измерять мощность дозы рентгеновского и гамма-излучения в диапазоне от 100 нанозивертов в час до 10 миллизивертов в час.

Китайская компания также утверждает, что его можно использовать для мониторинга доз радиации на реакторах и оружейных заводах, а также на природе и в других местах, расположенных вблизи радиационных зон, чтобы следить за повышением или понижением уровня радиации.

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Кроме того, размер чипа составляет 15 мм на 15 мм на 3 мм, при этом, по заявлению компании, по эффективности его можно сравнить со счетчиком Гейгера-Мюллера.

Отмечается, что небольшой размер позволит поместить чип в смартфон или даже прикрепить к беспилотнику и использовать для измерения радиации в нужных местах. Чип может работать на крайне низкой мощности - один милливатт - и обнаруживать энергию от 50 килоэлектронвольт до 2 мегаэлектронвольт.

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Исследователи из Лаборатории сильных магнитных полей Китайской академии наук установили новый мировой рекорд, создав магнитное поле, в 800 000 раз сильнее, чем у Земли.

Также УНИАН писал, что недавно запущенные Китаем спутники Цяньфань ("Тысяча парусов") настолько яркие, что их можно увидеть невооруженным глазом в ночное время, астрономы опасаются, что это повредит профессиональной и любительской астрономической деятельности.

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