Их чрезмерная яркость повредит профессиональной и любительской астрономической деятельности.

Недавно запущенные Китаем спутники Цяньфань ("Тысяча парусов") настолько яркие, что их можно увидеть невооруженным глазом в ночное время, и значительно превышают пределы яркости, предложенные астрономами, пишет LiveScience со ссылкой на недавнее исследование.

"На пике яркости, когда спутники расположены прямо над наблюдателем, космические аппараты могут достигать видимой величины 4 - примерно такой же, как большинство звезд, видимых ночью из городских районов, - в то время как яркость снижается до видимой величины 8 (в 40 раз слабее, чем величина 4), когда спутники находятся ближе к горизонту", - говорится в выводах ученых.

При этом ученые предупреждают, что некоторые спутники Цяньфань планируется развернуть на еще более низкой высоте, так что они могут оказаться на 1-2 величины ярче, чем те, что наблюдались в новом исследовании.

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Когда мегаконстелляция начнет формироваться, она "окажет негативное влияние на профессиональную и любительскую астрономическую деятельность, если операторы не уменьшат ее яркость", - пишут исследователи в своей работе.

Подобные опасения ранее высказывались в отношении спутников Starlink, а также крупнейшего в мире спутника связи BlueWalker 3, который астрономы окрестили "угрозой фотобомбинга".

Авторы исследования отметили, что уменьшить количество света, отражаемого от спутников связи, можно с помощью встроенных зеркал, как это сделала компания SpaceX со своими спутниками второго поколения Starlink. Однако исследователи отмечают, что заставить Китай модифицировать свои спутники может быть намного сложнее.

Напомним, Китай в августе вывел низкую околоземную орбиту первые восемнадцать спутников проекта Qianfan, которые будут транслировать широкополосный интернет из космоса , как ожидается, станут конкурентами Starlink. Планируется вывести на низкую околоземную орбиту (не более 1200 миль над планетой) около 40 000 спутников

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