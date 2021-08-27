Когда на место приехали медики, они оттащили собаку и вовремя оказали пострадавшему медицинскую помощь.

В Запорожье верный пес защищал от посторонних своего хозяина, потерявшего сознание.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Инцидент произошел утром 26 августа на местном рынке. Вблизи одного из магазинов мужчине 40-45 лет стало плохо и он потерял сознание. Верный пес, находившийся рядом, начал отгонять посторонних от своего хозяина. Он рычал и лаял.

Участковые офицеры быстро организовали мероприятия для спасения мужчины. Они ограничили движение граждан вокруг места происшествия и вызвали скорую.

Когда на место приехали медики, они оттащили собаку и вовремя оказали пострадавшему медицинскую помощь. Мужчину привели в чувство и отвезли в больницу. Четвероногого друга пострадавшего передали его родственнице.

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Автор: Денис Прядко