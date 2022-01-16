Черрути был официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1.

Известный итальянский дизайнер Нино Черрути умер в возрасте 91 года. Он умер в больнице, куда его привезли для операции на бедре.

Об этом сообщает газета la Repubblica.

Отмечается, что метр ушел из жизни в городе Верчелли. На данный момент причина смерти дизайнера не называется.

Нино Черрути – что известно

Модельер родился в 1930 году, а в 1967 году в Париже он уже открыл первый бутик Cerruti 1881. Слава к нему пришла немного раньше - в 1957 году после показа первой линии одежды Hitman на показе в Милане.

Читайте такжеПревзошла даже Кейт Миддлтон: сколько Меган Маркл потратила на одежду в 2021 годуУже в 1980 годах дизайнер начал тесно сотрудничать с голливудскими звездами, сред которых Джек Николсон, Майкл Дуглас, Шарон Стоун, Джулия Робертс и Том Хэнкс.

При этом Черрути дал дорогу в модном бизнесе Джорджо Армани и некоторым другим известные деятели моды. Кроме того, Черрути был официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1.

Как ранее сообщал УНИАН, умер журналист Ричард Бакли муж известного модельера Тома Форда. Они были вместе 35 лет. Бакли было 72 года. Согласно заявлению представителей Форда, Бакли "умер естественной смертью после продолжительной болезни".

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