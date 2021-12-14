Встроенные в одежду специальные датчики реагируют на частоту сердечных сокращений, температуру и кожно-гальваническую реакцию.

Польский модельер Ига Венглинска создала уникальные топы, которые реагируют на стресс человека: предметы одежды меняют цвет или мигают лампочками.

Об этом пишет Dezeen.

Сообщается, что встроенные в одежду специальные датчики реагируют на частоту сердечных сокращений, температуру и кожно-гальваническую реакцию.

Читайте такжеЭкоактивистка сорвала показ Louis Vuitton на Неделе моды в Париже (видео)По мнению дизайнера, ношение такой одежды можно сравнить с поведенческой терапией биологической обратной связи (метод медицинской реабилитации, при которой пациенту с помощью приборов показывают, какие физиологические процессы происходят в его организме).

"Коллекция разработана, чтобы стимулировать наше чувство участия и побудить сосредоточиться на своём теле, например, успокоить дыхание, чтобы снизить уровень стресса", – отметила Венглинска.

Она надеется, что топы помогут людям справиться тревогой и стрессом.

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Автор: Катерина Шварц