Умер журналист Ричард Бакли муж известного модельера Тома Форда. Они были вместе 35 лет.
Бакли было 72 года. Согласно заявлению представителей Форда, Бакли "умер естественной смертью после продолжительной болезни" в воскресенье вечером. "С большой печалью Том Форд объявляет о смерти своего любимого мужа Ричарда Бакли", - говорится в заявлении.
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Также в сообщении говорится, что Ричард мирно скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении самого Тома Форда и их сына Джека, передает people.com.
В 1989 году Ричарду Бакли поставили диагноз "рак горла". Он перенес операцию и смог побороть болезнь. Стало ли это заболевание причиной его смерти, не уточняется.
Отношения Тома Форда и Ричарда Бакли
60-летний Форд познакомился с Бакли в 1986 году на показе мод. Тогда Форд, которому было 25 лет, возглавлял дом Gucci, а 38-летний Бакли был главным редактором Vogue Hommes International.
В 2012 году они стали родителями — суррогатная мать родила им сына. Форд признавался, что давно мечтал о ребенке, однако его возлюбленный это желание не разделял. А через два года - в 2014 году пара поженилась.
В 2016 году Форд рассказал о том моменте, когда встретил своего будущего мужа и влюбился в него. "Наши взгляды встретились, и через месяц мы уже стали жить вместе", - вспоминал Форд.
По словам дизайнера, они с Бакли ехали в одном лифте, и между ними сразу возникла связь. Том сказал, что, когда лифт остановился, он уже понял, что встретил мужчину, с которым хочет провести всю оставшуюся жизнь. "Это была буквально любовь с первого взгляда", - признался дизайнер.