Согласно заявлению представителей Форда, Бакли "умер естественной смертью после продолжительной болезни".

Умер журналист Ричард Бакли муж известного модельера Тома Форда. Они были вместе 35 лет.

Бакли было 72 года. Согласно заявлению представителей Форда, Бакли "умер естественной смертью после продолжительной болезни" в воскресенье вечером. "С большой печалью Том Форд объявляет о смерти своего любимого мужа Ричарда Бакли", - говорится в заявлении.

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Также в сообщении говорится, что Ричард мирно скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении самого Тома Форда и их сына Джека, передает people.com.

В 1989 году Ричарду Бакли поставили диагноз "рак горла". Он перенес операцию и смог побороть болезнь. Стало ли это заболевание причиной его смерти, не уточняется.

Отношения Тома Форда и Ричарда Бакли

60-летний Форд познакомился с Бакли в 1986 году на показе мод. Тогда Форд, которому было 25 лет, возглавлял дом Gucci, а 38-летний Бакли был главным редактором Vogue Hommes International.

В 2012 году они стали родителями — суррогатная мать родила им сына. Форд признавался, что давно мечтал о ребенке, однако его возлюбленный это желание не разделял. А через два года - в 2014 году пара поженилась.

В 2016 году Форд рассказал о том моменте, когда встретил своего будущего мужа и влюбился в него. "Наши взгляды встретились, и через месяц мы уже стали жить вместе", - вспоминал Форд.

По словам дизайнера, они с Бакли ехали в одном лифте, и между ними сразу возникла связь. Том сказал, что, когда лифт остановился, он уже понял, что встретил мужчину, с которым хочет провести всю оставшуюся жизнь. "Это была буквально любовь с первого взгляда", - признался дизайнер.

Автор: Виолетта Орлова