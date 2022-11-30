Это очень важный сигнал для протестующих и тех, кто следит за ситуацией в Иране.

В Иране назревает или уже произошел раскол среди власти. Речь идет, в частности, об аресте племянницы аятоллы Хаменеи.

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире "Эспрессо" пояснил, что хотя этот эпизод не имеет никакого значения для самого аятоллы, он является очень показательным с точки зрения ситуации во власти Ирана.

"Фланг Хаменеи - это часть континуума людей, которые близки к власти или являются ею. По тем скупым информационным сообщениям, можно прийти к выводу, что внутри правящей группы назревает или уже произошел раскол. Это очень важный сигнал для протестующих и тех, кто следит за ситуацией в Иране", - добавил Данилов.

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Он напомнил, что в стране уже продолжаются народные протесты. В этом процессе важную роль играют раскол элит и политическое представительство, которое должны сформировать для протестующие победить. Еще одной, хоть и необязательной составляющей, является переход армии или ее части на сторону участников акций. Сейчас этого пока не происходит.

"Это свидетельство того состояния, в котором находятся правящие группы и приближенные к ним - жестокая внутренняя борьба", - подытожил заместитель директора Центра ближневосточных исследований.

Протесты в Иране

Массовые протесты в Иране начались в сентябре 2022 года. Причиной стала смерть 22-летней Махси Амине, которая умерла после задержания иранской полицией морали.

В начале ноября иранские законодатели призвали судебную систему страны принять решительные меры в отношении примерно 14 тысяч человек, которые вышли на протесты.

По данным ООН, во время акций протестов в Иране только за прошедшую неделю было убито более 40 человек. Среди погибших - двое подростков.

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