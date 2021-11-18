В австралийский зоопарк отправили контейнер с опасным воронковым пауком.
О странном случае пишет Live Science.
Смотрители парка назвали огромную самку арахнида "мегапауком".
Примечательно, на упаковке не было отметок или информации об отправителе. Потому, кто нашел паука и где именно, неизвестно.
Читайте такжеОстров в Австралии "покраснел" от нашествия крабов: дороги перекрыты (фото, видео)"За все мои 30 лет работы в Парке я никогда не видел такого большого воронкового паука", – отметил сотрудник австралийского парка рептилий Майкл Тейт.
Воронковые пауки: что о них известно
Семейство аранеоморфных пауков из серии Entelegynae. Насчитывают 515 современных видов, объединяемых в 42 рода.
В основном воронковые пауки обитают в восточной Австралии.
У пауков из этого семейства достаточно крепкие клыки, способные прокусить ноготь. Некоторые виды этих пауков считаются ядовитыми и якобы могут убить человека всего за 15 минут.
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