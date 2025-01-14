Генсек организации является панамцем.

В Международной морской организации (ИМО) заявили, что в вопросе возвращения Панамского канала Соединенным Штатам Америки законодательство является четким - он должен оставаться под контролем Панамы.

Как передает газета Panamá América, генеральный секретарь организации Арсенио Домингес прокомментировал недавние заявления новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа во время пресс-конференции. Он добавил, что обычно не обращает особого внимания на такие комментарии:

"Закон четкий, канал был возвращен Панаме. В 1977 году мы придерживались процедуры. Канал является панамским. Люди имеют право высказывать свое мнение, но это не значит, что они правы".

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