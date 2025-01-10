Граждане Панамы возмущены последними заявлениями избранного президента США.

На фоне заявления избранного президента США Дональда Трампа о желании вернуть Панамский канал под американский контроль в Панаме прошли уличные демонстрации, посвященные годовщине антиамериканского восстания 1964 года. Об этом сообщает Reuters.

В январе 1964 года в Панаме вспыхнули беспорядки, после того, как американские военные открыли огонь по участникам митинга против американского контроля над каналом. Всего тогда погибли по меньшей мере 20 протестующих, преимущественно студентов, и трое американских солдат.

Инцидент, который ежегодно 9 января вспоминают в Панаме как "День мучеников", рассматривается как важный этап борьбы за окончательную передачу канала под контроль Панамы, что произошло аж в 1999 году.

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"Сегодня день, чтобы вспомнить жертву наших мучеников, а также сказать миру, что Панама является суверенной, а канал - наш", - сказал Себастьян Кирос, 84-летний пенсионер, который был студентом во время восстания.

Участники марша, который состоялся вчера, скандировали "пролитая кровь никогда не будет забыта" и "Руки прочь от Панамы", приближаясь к памятнику Вечного огня, воздвигнутого в память о тех, кто погиб в 1964 году. Также участники марша сожгли чучело Дональда Трампа.

Трамп и Панама: последние новости

Как писал УНИАН, Дональд Трамп претендует на возвращение под контроль США знаменитого Панамского канала. За последнее время он несколько раз жаловался на то, что Панама берет с американских кораблей слишком большую плату за прохождение по каналу. Порой он откровенно ставил вопрос о возможном возвращении канала под контроль американцев.

Пресс-секретарь переходного периода Трампа Анна Келли заявила журналистам, что эти и другие территориальные претензии избранного президента США являются частью более глобальной стратегии. Ее цель - дать понять миру, что иностранным государствам надо дважды подумать, "прежде чем обворовывать нашу страну". Также, по ее словам, такие заявления Трампа сделают мир безопаснее, а США будут больше уважать в мире.

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