Количество участников акции не должно было превышать 100 человек.

В воскресенье, 26 марта, в Гонконге состоялся первый с 2020 года, когда был принят закон о национальной безопасности, санкционированный марш протеста. Активисты выступили против проекта рекультивации и переработки мусора.

Как пишет Reuters, полиция разрешила акцию, но со строгими ограничениями. Количество участников акции не должно было превышать 100 человек. Демонстрантам запретили скрывать свое лицо масками. Кроме того, их "пронумеровали" – ношение шнурков с номерками является обязательным условием проведения акции.

Полиция также требовала от организаторов, чтобы на акции не было подстрекательских выступлений и других нарушений закона о национальной безопасности. В таких условиях на протест вышло около 50-80 человек.

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Среди протестующих, опрошенных журналистами, были те, кто выступал за более свободную культуру протеста, и те, кто считал меры, в частности, ношение номеров, приемлемыми.

Ситуация в Гонконге - что надо знать

В июне 2020 года в ответ на продолжающиеся демократические протесты 2019 года был принят скандальный закон о национальной безопасности. Власти Китая ограничили свободы и арестовали десятки оппозиционных политиков и активистов. В июле 2021 года вынесли первый приговор по этому закону – 23-летнему парню, который на мотоцикле врезался в группу полицейских с плакатом "Освободите Гонконг". Суд признал его виновным, грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Западные правительства раскритиковали закон как инструмент репрессий. США ввели новые санкции в отношении Китая из-за скандального закона. Китайские власти в свою очередь говорят, что он восстановил стабильность в финансовом центре.

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