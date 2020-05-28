В Китае одобрили закон, ограничивающий автономию Гонконга

В Китае утвердили закон о национальной безопасности Гонконга.

Высший законодательный орган Китая - Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) - в четверг, 28 мая, принял противоречивый закон о национальной безопасности Гонконга в обход местного законодательного органа Гонконга.

Как сообщает DW со ссылкой на Reuters, за соответствующий законопроект проголосовали 2878 членов собрания, один делегат выступил против, а еще шестеро - воздержались.

Благодаря ему китайская власть сможет в обход местного правительства наказывать за действия, которые в Пекине будут расценивать как такие, что угрожают национальной безопасности и подрывают государственную власть в Гонконге, который до сих пор считался автономной территорией в составе КНР.

Накануне государственный секретарь США Майк Помпео проинформировал Конгресс, что Гонконг не может считаться таким, что имеет широкую автономию в составе Китая из-за законодательной инициативы Пекина. Принятие указанного законопроекта может нанести вред статусу Гонконга как ключевого азиатского финансового центра.

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Кроме того, эта смена статуса до недавнего времени автономной территории может стать серьезным ударом для торговых отношений Гонконга с США и возможности его жителей получать американские визы.

Ранее в Вашингтоне уже пригрозили санкциями Пекину за законопроект о нацбезопасности Гонконга. В самом же Китае заявили, что отношения двух стран находятся на грани "холодной войны".

Гонконг является отдельным административным регионом в составе Китая. Принцип "одна страна - две системы" был закреплен во время передачи в 1997 году бывшей британской колонии КНР. Он гарантирует населению административного региона свободы, которые не действуют в материковом Китае. Однако протестующие в Гонконге обвиняют правительство в Пекине во все большем ограничении гарантированных основных прав.

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