Речь идет о замороженных в Европе российских активах на миллиарды долларов США.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о трудностях с предоставлением Украине замороженных активов РФ.

Об этом Бербок сказала после встречи министров иностранных дел стран Большой семерки (G7) в замковом имении на курорте Вайсенгаус на Балтийском море, пишет DW.

"Доступ к замороженным активам юридически (...) не так прост", - сказала политик.

Она признала наличие веских причин для передачи замороженных активов РФ Украине. Впрочем, указала на то, что как санкции, так и такой шаг должны быть согласованы с нормами юридической системы Германии, а также не вызвать потенциальных возражений со стороны Европейского суда.

Обращается внимание, что ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обращался с просьбой к главам МИД "Большой семерки" принять соответствующие законы, которые сделали бы возможной передачу замороженных российских активов, чтобы покрыть ими нанесенный ущерб в результате войны.

"Речь идет о сотнях миллиардов долларов США в Европе", - сказал Кулеба. Россия должна заплатить за войну политически, экономически, а также и финансово, добавил глава МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что странам Европейского союза следует рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России и направления их на восстановление Украины после войны.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации связанных с РФ активов для помощи Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что передача замороженных российских активов Украина была бы восстановлением справедливости за уничтоженные во время войны украинские города.

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