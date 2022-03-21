Фейковое видео было опубликовано в Telegram-канале, распространяющем российскую пропаганду о войне России против Украины.

Полиция немецкого Бонна предупредила население о распространении в интернете фейкового видео, в котором говорится о якобы смертельном избиении толпой украинцев 16-летнего юноши в Ойскирхене в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В интернете распространяется видео, в котором сообщается о нападении на 16-летнего подростка в районе Ойскирхена. Утверждается, что его избила до смерти группа украинцев. Язык видео - русский", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Видео было опубликовано в Telegram-канале, распространяющем российскую пропаганду о войне России против Украины. В фейковом сообщении говорилось, что 16-летнего волонтера "Даниэля" избили только за то, что он говорил по-русски.

"Боннская полиция, которая расследует преступления в районе Ойскирхен, не имеет информации о таком жестоком нападении, особенно с фатальным исходом", - добавили в полиции.

Также там отметили, что приступили к проверке данной информации. Полиция просит людей не распространять это видео и очень внимательно проверять всю информацию, особенно из социальных сетей.

В то же время эксперты предполагают, что это умышленное "фейковое видео", призванное разжечь ненависть.

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