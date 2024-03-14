Дело расследуют около 60 правоохранителей, привлекли служебных собак.

В Германии нашли убитой беженку из Украины, а ее мать и новорожденный ребенок пропали без вести. Об этом сообщает издание Bild.

Тело девушки нашел на берегу Рейна (земля Баден-Вюртенберг) случайный прохожий. Немецкие судмедэксперты обнаружили на теле девушки следы насильственной смерти, а также многочисленные гематомы и раны в области груди, бедер и нижней брюшной полости.

Погибшей оказалась Маргарита Разас, ее маму зовут Марина Стеценко, дочери - пять месяцев. Дело расследуют около 60 правоохранителей, привлекли служебных собак.

Женщина жила с маленькой дочкой и своей 51-летней мамой в доме для беженцев. Обе женщины исчезли в прошлый понедельник, тогда как тело 27-летней нашли в четверг. По словам представителя полиции, мать погибшей считают главным свидетелем как в смерти женщины, так и в поисках ее маленькой дочери.

Инциденты с украинскими беженцами - детали

Двух украинок, сбежавших от войны весной 2022 года, жестоко избили в городке Пласи в Чехии. Незнакомый женщинам мужчина спросил у них, не из Украины ли они, а получив утвердительный ответ, начал жестоко их избивать. В результате одна из женщин получила многочисленные переломы костей лица. Позже чешская полиция уже задержала мужчину, который жестоко избил двух украинок из-за их национальности.

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