Писториус заверил, что Германия будет поддерживать украину даже без участия США.

Германия будет продолжать оказывать военную помощь Украине – даже в случае прекращения поддержки со стороны США. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Tagesschau.

Писториус подчеркнул, что это четко прописано в коалиционном соглашении.

"Если Украина падет, если Путин победит в этой войне в том смысле, что он оккупирует Украину, или даже только большую ее часть, то это будет максимальная угроза для территории НАТО и также для соседних стран, таких как Молдова и Грузия", — заявил Писториус.

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Он подчеркнул, что речь идет не только о солидарности с Украиной, речь идет о безопасности и мире в Европе.

При этом в отчете SIPRI сообщается, что Германия в 2024 году предоставила Украине военную помощь в размере 7,7 млрд долларов. Таким образом она стала вторым по объему донором помощи Украине, уступая только США, которые предоставили 48,4 млрд долларов.

Отмечается, что в общем военные расходы Берлина в 2024 году взлетели до 88,5 млрд долларов, что поставило его на четвертое место в мире по величине военных расходов и на первое место в Центральной и Западной Европе впервые с момента воссоединения Германии в 1990 году.

Германия и Украина

Ранее Писториус заявил, что Украине не стоит соглашаться на предложение Дональда Трампа уступить свои территории. По его словам, предложенные американским лидером условия прекращения огня больше похожи на капитуляцию.

В то же время в СМИ писали, что между Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и Христианско-демократическим союзом (ХДС) во главе с будущим канцлером Фридрихом Мерцем намечается раскол. Разногласия, в частности, вызвал вопрос передачи Украине крылатых ракет Taurus,

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