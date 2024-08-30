По предварительным данным, два человека серьезно ранены.

В Германии сегодня, 30 августа, прогремел взрыв на оборонном предприятии, где производятся взрывчатые вещества.

"Инцидент произошел в Тройсдорфе (Северный Рейн-Вестфалия), двое сотрудников получили серьезные ранения", — сообщает BILD.

Как отмечается, на месте работают спасательные вертолеты, сотрудники полиции и пожарная бригада.

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Какова причина взрыва, пока неизвестно. В то же время, издание пишет, что, по предварительным данным, речь идет о происшествии на территории оборонного предприятия Diehl Defense.

По данным газеты Kölner Stadt-Anzeiger, у этой компании есть два дочерних предприятия в Тройсдорфе — Dynitec и DynaEnergetics.

Взрывы на немецких заводах

Как известно, это уже не первое чрезвычайно происшествие на немецких предприятиях.

Напомним, 29 июля около 12:00 на крупнейшем химическом заводе Германии - BASF SE в Людвигсхафене – произошел взрыв. Сообщалось о 14 пострадавших. Над городом нависло огромное облако дыма. Людей просили объезжать пострадавшие районы, держать окна и двери закрытыми, а также выключить системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

Позднее стало известно, что сотрудники предприятия получили незначительные травмы.

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