Это первый город в Германии, который перешел на холодную воду в общественных зданиях.

Немецкий город Ганновер запретил горячую воду в общественных зданиях и ввел меры по сокращению отопления на фоне газового кризиса.

Об этом со ссылкой на мэрию Ганновера сообщает CNN.

"Каждый сэкономленный киловатт-час экономит резервуары для хранения газа", — говорится в сообщении мэрии в среду.

Это первый город в Германии, который перешел на холодный душ в общественных зданиях, что сделало недоступной горячую воду для мытья рук и других целей в государственных учреждениях, спортивных залах и бассейнах.

Город также снизит отопление в общественных зданиях, отключит фасадное освещение и фонтаны.

"Наша цель — сократить потребление энергии на 15%, — сказал мэр Белит Онай. "Это ответ на надвигающуюся нехватку газа, которая является большой проблемой для муниципалитетов, особенно для такого большого города, как Ганновер".

"Ситуация непредсказуема, как показали последние несколько дней", — добавил он. "Тем не менее, столица земли пытается подготовиться как можно лучше".

По всему Европейскому союзу государства-члены изо всех сил пытаются экономить газ и хранить его на зиму, и во вторник министры энергетики в принципе согласились сократить потребление газа на 15% с августа по март.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на поставки газа из России больше нельзя полагаться.

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