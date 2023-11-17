Континент снова разделен на две враждующие части, но в этот раз по одну сторону "забора" оказались всего две страны, а не пол-Европы.

Европа снова поделена на две части новым "железным занавесом". Такое мнение высказал кандидат на пост президента Финляндии, известный политолог Александр Стубб во время предвыборных дебатов, пишет is.fi.

"Мы должны исходить из основного предположения, что Европа определенным образом разделена. С одной стороны – Россия и Беларусь, с другой – около 45 европейских стран", - сказал Стубб, отвечая на вопрос о том, когда снова станет возможной свободная торговля с Россией.

По мнению Стубба, инвестировать в Россию не стоит ни сейчас, ни в будущем. Он напомнил, что из-за российского вторжения в Украину и введения западных санкций многие финские компании вынуждены были просто списать свой бизнес в России.

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"За свою жизнь я совершил много поездок для продвижения экспорта, но могу гарантировать, что не совершу таких поездок в Россию в течение шести лет пребывания на посту президента республики", – пообещал Стубб.

Финляндия и Россия – последние новости

Как писал УНИАН, в ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закроет пограничные пункты на юго-востоке страны – на границе с Россией. Власти объясняют такое решение большим количеством беженцев, ищущих убежища. Пограничная зона пока остается мирной территорией, при этом за ситуацией на границе будет вестись наблюдение.

Незадолго перед этим Финляндия решила закрыть въезд на свою территорию для людей, прибывающих из России на велосипедах. Решение было принято из-за того, что этот вид транспорта в последнее время все чаще выбирают нелегальные мигранты.

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