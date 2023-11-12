Отныне запрещен въезд в Финляндию из России на велосипедах через пограничные переходы на юго-востоке страны.

Финляндия закрывает границы для россиян. Финские пограничники на юго-востоке страны перестали пускать в страну людей, прибывающих из России на велосипедах.

Об этом заявил заместитель командующего Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари, отметив что нелегальные иммигранты все чаще пытались въехать в Финляндию на велосипедах, сообщает телерадиокомпания Yle.

"За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это явно растущее явление… люди пытались пересечь границу без необходимых бумаг, без работающих велосипедных фонарей и шлемов", – пояснил он, отметив, что раньше люди, которые пересекали границу на велосипедах, использовали их для коротких местных поездок.

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Когда было замечено, что велосипедистов становится все больше, было решено бороться с этим явлением. С 9 ноября люди не могут въезжать в Финляндию из России на велосипедах через пограничные переходы на юго-востоке страны.

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Финляндия запретила въезд российских легковых автомобилей. В сентябре 2023 года пограничная служба объявила, что автомобили, зарегистрированные в России, больше не будут пропускать в Финляндию.

Также сообщалось, что Финляндия закроет границу для российских туристов. После закрытия финской границы россияне с шенгенскими туристическими визами свободно смогут попасть в Европу по суше только через границу Мурманской области и Норвегии.

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