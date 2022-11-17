Управление пограничной службы страны заявило, что планирует построить забор длиной в 130-260 км.

Правительство Финляндии предложило потратить на строительство забора вдоль границы с Россией 139 миллионов евро, информирует Reuters.

Издание отмечает, что Финляндия сейчас имеет государственную границу, которая покрыта лесом и до сих пор обозначена лишь знаками и пластиковыми линиями на большей части своей длины в 1300 км. Сейчас парламент выделил лишь 6 млн евро на пробный проект.

Управление пограничной службы страны заявило, что планирует построить забор длиной в 130-260 км. Они будут охватывать в частности пункты пересечения границы и прилегающие к ним районы на юго-востоке Финляндии.

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Забор с Россией

27 сентября стало известно, что финские пограничники инициировали построение забора вдоль границы с Российской Федерацией.

Впоследствии премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала предложение пограничников построить забор вдоль финско-российской границы.

Почти миллион россиян выехали из страны после того, как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

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