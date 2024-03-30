Обвиненный в госизмене украинский олигарх занимался расширением российского лобби.

Власти Чехии и Бельгии утверждают, что Виктор Медведчук платил политикам за пропаганду Кремля. Европейские чиновники обвинили кума Путина в подкупе законодателей ЕС в рамках российской операции влияния в преддверии выборов в блоке.

Издание Financial Times пишет, что МИД Чехии заявило, что Медведчук "руководит операцией российского влияния" на территории страны, целью которой является "подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". В министерстве заявили, что он "действовал через компанию "Голос Европы".

Решение Праги ввести национальный запрет на поездки и заморозить активы было принято "в интересах безопасности Чешской Республики, а также для защиты демократических процессов в связи с предстоящими выборами в Европейский парламент", заявили в министерстве.

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В отношении Медведчука еще не введены санкции со стороны ЕС, но чешское министерство заявило, что будет добиваться внесения его имени в черный список.

Близкий соратник Медведчука, Артем Марчевский, также попал в чешский санкционный список. Он был продюсером на телеканале Медведчука и возглавлял молодежное крыло его пророссийской политической партии.

Опасения по поводу вмешательства России усилились в преддверии выборов в Европейский парламент в июне, на которых, согласно опросам, предпочтение отдается ультраправым партиям, занимающим более скептическую позицию в отношении поддержки Украины.

Некоторые из политиков, связанных с "Голосом Европы", представляют крайне правые партии в Германии, Франции, Италии, Бельгии и Нидерландах.

По словам человека, осведомленного о расследовании, российские платежи в основном были связаны с социальными функциями, такими как выступления за ужином или выступления на дискуссионных форумах, а не напрямую с голосованием по определенным вопросам или выступлениями в парламенте.

"Мы имеем дело с дезинформацией, а не со шпионажем", - сказал собеседник.

Чешские чиновники заявили, что расследование проводилось в сотрудничестве со службами безопасности Бельгии, Нидерландов, Венгрии, Германии и Польши.

Польские власти подтвердили, что в рамках операции провели рейды и изъяли десятки тысяч евро и долларов наличными в Варшаве и другом польском городе.

Роберта Метсола, президент парламента ЕС, предупредила лидеров на саммите на прошлой неделе, что "во многих государствах мы наблюдаем попытки распространять дезинформацию и пропаганду, исходящие от субъектов, враждебно настроенных к европейскому проекту. Это угроза, к которой мы должны быть готовы". Представители парламента заявили, что они изучают эти обвинения, но расследование может занять несколько месяцев.

Последние обвинения последовали за громким скандалом в Европарламенте, который был раскрыт бельгийскими властями в декабре 2022 года. Несколько евродепутатов обвинили в получении взяток в обмен на продвижение интересов Катара.

В январе парламент также начал расследование в отношении латвийского евродепутата Татьяны Жданоки, которая, как утверждается, шпионила для российских спецслужб.

Дело Медведчука - главные новости

В мае 2021 года Виктор Медведчук, будучии народным депутатом Украины, получил от СБУ подозрение в госизмене и хищении национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Тогда же суд отправил его под домашний арест.

В первые дни полномасштабного вторжения России Медведчук сбежал и некоторое время скрывался, пытаясь сбежать из Украины. В апреле 2022 года его задержало СБУ и отправило в СИЗО.

21 сентября 2022 года в рамках обмена пленными Медведчука передали России. В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства, после чего Рада лишила его депутатского мандата.

6 марта 2024 года стало известно, что Медведчук пытается восстановить украинское гражданство и депутатский статус через суд.

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