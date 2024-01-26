После оценки полученного актива украинские профильные органы планируют продать судно.

Хорватский окружной суд города Сплит принял решение о передаче Украине роскошной яхты Royal Romance, которой владел Виктор Медведчук. Об этом сообщила глава Нацагентства по вопросам розыска и управления активами, полученными преступным путем (АРМА) Елена Дума в Telegram.

"Государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Республики Хорватия - руководителем межведомственной рабочей группы по вопросам поддержки Украины ФАНО Матушичем сообщено о принятии окружным судом г. Сплит решения передать судно Royal Romance Украине на основании запроса о международно-правовой помощи. Получены заверения, что Хорватия ожидает скорейшей передачи судна Украине. По мнению хорватской стороны, правовых препятствий для осуществления этого намерения не существует", - заявила она.

Также Дума отметила, что АРМА получило согласование на проведение повторного осмотра этого актива.

"После проведения оценки арестованного актива АРМА планирует осуществить его реализацию. Продажа этого лота станет первым примером реализации арестованных активов, находящихся за рубежом", - добавила глава АРМА.

Дума отметила, что указанная яхта 25 января 2024 года отплывала для технического осмотра, и заверила, что Нацагентство держит ситуацию на контроле.

"Относительно сообщений в СМИ об отплытии арестованной яхты Медведчука Royal Romance. Главное - не паниковать. АРМА держит вопрос на особом контроле и обладает достоверными данными о том, что арестованная яхта 25 января 2024 года временно отчалила для подтверждения ее технической способности, плавучести и работы двигателей. Проведение этих мероприятий состоялось по решению Окружного суда г. Сплит (Хорватия). Для обеспечения законности во время технической проверки за процессом наблюдал капитан порта с участием полицейских Хорватии", - пояснила она.

Арест яхты Медведчука

Как писал УНИАН, о планах передать яхту Royal Romance Медведчука украинскому агентству по розыску и менеджменту активов стало известно еще более года назад. Тогда агенты АРМА прилетели в Хорватию и осмотрели арестованную яхту.

Напомним, сам Медведчук 12 апреля 2022 года был арестован в результате спецоперации СБУ. Он является фигурантом сразу нескольких уголовных дел о государственной измене и экономических преступлениях. 21 сентября Виктора Медведчука обменяли на украинских военных, которых удерживала Россия. В результате из плена вернули 215 защитников Украины.

1 октября глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Медведчук причастен к полномасштабному вторжению Россия. По его словам, Медведчук причастен к финансированию потенциальных гауляйтеров и предателей, однако эти средства были разворованы.

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