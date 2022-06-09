Сейчас одна страна может заблокировать принятие решений.

Европейский союз призвали изменить процедуру принятия решений по санкциям. Соответствующую резолюцию принял Европейский парламент.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

Отмечается, что глав стран-членов ЕС пересмотреть договора, а также отменить право вето при принятии решений по введению санкций

"На фоне множества текущих и недавних кризисов депутаты Европарламента использовали свою прерогативу, чтобы призвать к изменению договоров: для реформирования процедур голосования в Раде для повышения дееспособности Европейского Союза, включая переход от единодушия к голосованию квалифицированным большинством в таких сферах, как санкции... и в чрезвычайных ситуациях", - говорится в сообщении.

Это уже не первая попытка реформировать систему принятия решений в ЕС, потому что одна страна может заблокировать ту или иную инициативу.

Как ранее сообщал УНИАН, процесс введения новых санкций против Российской Федерации тормозят страны, которые ради собственных интересов злоупотребляют правом вето. Так, одним из ярых противников антироссийских ограничений, а частности введения эмбарго на нефть из РФ, стала Венгрия.

В связи с этим премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Евросоюзу необходимы реформы, и чтобы решения внутри организации принимались большинством, а не единогласно.

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