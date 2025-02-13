В частности, это должно стать частью следующего санкционного пакета против РФ, детали по которому еще обсуждаются.

В Европейской комиссии планируют ввести новые ограничительные меры на импорт ископаемого топлива из Российской Федерации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Брюсселе заявила Паула Пиньо, пресс-секретарь главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В частности, ее попросили оценить санкции Евросоюза, введенные против российских энергоносителей, учитывая заявление министра обороны США Пита Гегсета о том, что Соединенные Штаты смогут посадить Россию за стол переговоров с помощью энергетических санкций.

"Мы работаем, и на самом деле, мы ввели санкции в отношении российской энергетики с самого начала войны, как вы знаете", - сказала Пиньо.

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Пресс-секретарь уточнила, что эти ограничительные меры также связаны с постепенным уменьшением зависимости Евросоюза от российского ископаемого топлива.

"Я точно не знаю, что имеют в виду Соединенные Штаты, когда министр обороны говорил о санкциях в отношении энергетики. Я не думаю, что они были четкими в этом отношении. Но мы, со своей стороны, со стороны ЕС, имеем несколько пакетов. Мы сейчас обсуждаем 16-й пакет, который также повлияет на энергетику и который будет способствовать постепенному прекращению нашего импорта ископаемого топлива из России", - отметила Пиньо.

Ожидание новых санкций против РФ

Как сообщал УНИАН, 12 февраля министр обороны США Пит Гегсет объяснил, как заставить Россию сесть за стол переговоров, чтобы прекратить войну против Украины. По его мнению, речь идет о необходимости снижения цен на энергоносители и более эффективном применении энергетических санкций против РФ.

ЕС готовит новый, 16-й пакет санкций против России. В нем Европейская комиссия намерена предложить запрет на импорт российского первичного алюминия. Новый санкционный пакет страны-члены Европейского Союза надеются принять в феврале - к третьей годовщине полномасштабной войны РФ против Украины.

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