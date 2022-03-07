"Уральские авиалинии" объявили, что с 14 марта полетная программа в Египет отменена.

В египетском Шарм-эш-Шейх по требованию иностранного лизингодателя задержан самолет "Уральских авиалиний" с российскими туристами на борту.

Об этом сообщает издание ZN.ua.

"Лизингодатель подал заявку египетским авиационным властям, чтобы они остановили этот самолет, и Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) не выдает разрешение на пролет своей зоны, чтобы они вернулись", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Уральские авиалинии" с 14 марта отменяют полетную программу в Египет. В авиакомпании уверяют россиян, что ограничения продлятся минимум до 20 мая 2022 года. Исключение составят лишь иностранные граждане, которые возвращаются в страну своего проживания.

Вас также могут заинтересовать новости:

Как сообщал УНИАН, правительство России и российские авиакомпании рассматривают возможность национализации самолетов Airbus и Boeing, которые принадлежат иностранным лизингодателям и должны быть выведены из РФ в связи с санкциями, введенными в отношении РФ из-за войны против Украины.

Вопрос должно решить государство, поскольку сами перевозчики не имеют возможности не возвращать самолеты, если лизинговые компании требуют их вернуть.

Может быть принято решение о выкупе лайнеров, но его российским властям придется обсуждать с США и ЕС, которые занимают жесткую санкційну позицию.