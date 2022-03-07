В египетском Шарм-эш-Шейх по требованию иностранного лизингодателя задержан самолет "Уральских авиалиний" с российскими туристами на борту.
Об этом сообщает издание ZN.ua.
"Лизингодатель подал заявку египетским авиационным властям, чтобы они остановили этот самолет, и Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) не выдает разрешение на пролет своей зоны, чтобы они вернулись", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Уральские авиалинии" с 14 марта отменяют полетную программу в Египет. В авиакомпании уверяют россиян, что ограничения продлятся минимум до 20 мая 2022 года. Исключение составят лишь иностранные граждане, которые возвращаются в страну своего проживания.
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Как сообщал УНИАН, правительство России и российские авиакомпании рассматривают возможность национализации самолетов Airbus и Boeing, которые принадлежат иностранным лизингодателям и должны быть выведены из РФ в связи с санкциями, введенными в отношении РФ из-за войны против Украины.
Вопрос должно решить государство, поскольку сами перевозчики не имеют возможности не возвращать самолеты, если лизинговые компании требуют их вернуть.
Может быть принято решение о выкупе лайнеров, но его российским властям придется обсуждать с США и ЕС, которые занимают жесткую санкційну позицию.