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В Британии сократилась смертность от коронавируса

21:37, 17 мая 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии значительно снизились суточные показатели смертности от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19.

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Об этом говорится в сообщении правительства Великобритании.

В частности, за последние сутки зафиксировано 170 летальных случаев. Вчера, 16 мая, сообщалось о смерти 468 человек.

Всего в Британии зафиксировано 34 тысяч 636 летальных случаев.

Лабораторно инфицирование коронавирусом подтверждено у 243 тысяч 303 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 3 тысячи 142 человека.

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