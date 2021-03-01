Стоимость бункера составляет около 16,5 миллионов гривень.

Настоящий бункер времен Холодной войны выставили на продажу в Британии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, огромное бетонное здание расположено на юге страны. Его построили во время Второй мировой как радарную станцию, однако впоследствии переделали в бомбоубежище, способное выдержать советский ядерный удар.

Здесь расположены пол сотни спален и несколько десятков уборных. Ведь в случае необходимости в бункере планировали расквартировать 250 ключевых чиновников.

За бункер просят 425000 фунтов стерлингов, что составляет около 16,5 миллионов гривень.

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Автор: УНИАН