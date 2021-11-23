13-летняя школьница по имени Милли Хардвик вместе с отцом увлеклась поиском сокровищ.

Юная кладоискательница из английского города Милденхолл, графство Суффолк, нашла лезвия для топора времен бронзового века.

13-летняя школьница по имени Милли Хардвик вместе со своим 51-летним отцом Колином увлеклась поиском сокровищ.

"Каждый раз, когда я отправляюсь искать сокровище, я что-то нахожу. Я нашла позолоченную пуговицу и монету. Мне нравится, когда после нескольких часов в поле я вдруг слышу сигнал металлоискателя", – рассказала девочка.

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Когда отец и дочь отправились на поле искать сокровище, Милли нашла 65 древних каменных лезвий для топоров. Они датируются 1300 годами до нашей эры, сообщает ТСН со ссылкой на издание The Sun.

48-летняя мать девочки Клер заявила, что удивительная находка вызвала зависть у других археологов.

Милли стала знаменитостью среди тех, кто увлекается кладом и даже попала на первую полосу посвященного этому хобби журнала. Теперь девочка мечтает стать профессиональным археологом.

Как сообщал УНИАН, во французском городе Кемпер семья во время ремонта дома нашла клад с золотыми монетами. Во время ремонта рабочие обнаружили в стене металлический ящик с 239 монетами, отчеканенными до Великой французской революции 1789 года. Владельцы дома решили оставить четыре монеты на память, а остальные выставили на продажу.

Автор: Виолетта Орлова