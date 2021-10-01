Владельцы дома решили оставить четыре монеты на память, а остальные выставили на продажу.

Во французском городе Кемпер семья во время ремонта дома нашла клад с золотыми монетами.

Об этом сообщает The Guardian.

Во время ремонта рабочие обнаружили в стене металлический ящик с 239 монетами, отчеканенными до Великой французской революции 1789 года. Владельцы дома решили оставить четыре монеты на память, а остальные выставили на продажу.

Золотые монеты оценили 250-300 тысяч евро, но интерес покупателей превзошел все ожидания.

Первым лотом на аукционе, который состоялся в среду, 29 сентября, стал золотой луидор 1646 года со стартовой ценой восемь тысяч евро. В итоге его удалось продать за 46 тысяч евро. За аналогичную сумму ушла с молотка монета 1640 года с изображением тамплиерского креста. Другие монеты также были проданы в разы дороже. В общем семье удалось заработать более миллиона евро.

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Теперь счастливые владельцы дома планируют поделить заработанные деньги с рабочими, которые нашли клад.

Напомним, житель Дании Оле Гинеруп Шиц с помощью металлоискателя, который он приобрел накануне, нашел почти килограмм старинного золота, что стало одним из наибольших сокровищ в истории страны.

Как впоследствии оказалось, он наткнулся на клад в почти килограмм золота и возрастом не менее 1500 лет.

Автор: Денис Прядко